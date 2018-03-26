بالفيديو.. شاب سعودي يسلخ حيه حتى الضبع انهبل من تصرفة
ظهر شاب سعودي، اليوم الإثنين، في مقطع فيديو، وهو يمسك بحية ضخمة ويقوم بشرح طريقة ذبحها في الوقت الذي كان بجانبة ضبع تم قيدة بالسلاسل.
وأظهر الفيديو الشاب وهو يذبح الأفعى بعد أن ذكر الله ثم يقوم بسالخها من جلدها وتنظيف احشائها وتفريغها تماما؛وبرغم من ذلك ظلت الأفعى تتحرك وكأنها لازالت على قيد الحياة بشكل غريب ليعود الشاب مرة أخرى ويقطع الأفعى من الإمام والخلف بمقدار أربعة أصابع وهي تتحرك.
ويذكر أن تصرف الشاب مع الأفعى الضخمة لم يتحمل الضبع المقيد بالسلسلة مشاهدته في مشهد يجعل المتابع يقول ” حتى الضبع انصدم من هذا الولد ! ” .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 537 ] نشر منذ 2 ساعتين
اذا قالولك قليل صحه…
هذا واحد منهم…
ذكرني بالشبيح ابو صطيف لما حب يستعرض عظلاته قام ونتف جاجه حلبيه وهي حيه وبعد كذا شواها شيش طاووق وهي ترافس على النار
الشرقيه[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 2 ساعتين
ناس فاضيه جدآ 🌴
alfahd42[ عدد التعليقات: 15413 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههه
مغابش[ عدد التعليقات: 288 ] نشر منذ 59 دقيقة
اخو العيال
هذا والله هبل بالضبع اللي يستر على البني ادميين منه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44550 ] نشر منذ 59 دقيقة
طيب ,,
معلمة[ عدد التعليقات: 247 ] نشر منذ 55 دقيقة
ماشفت المقطع ولاراح أشوفه
هياااط على الفاضي اللي ياكل الحيه أو الضبع ووصلت فيهم القذارة ياكلون الظربان (ضربون)
شوفوني أنا راعي قنص وصياد
سقى الله راعين البر الحقيقين اللي طلعوا للبر راعوا حقه وصادوا على قدر حاجتهم
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9059 ] نشر منذ 49 دقيقة
ماسَــــــوى شَــــــي غَلَـــــــط . هـــــذي هــــــي ألطَــــــريقَــه ألصِحيـــــحَه لِسَــــــلخ ألحــــــيه .🐍👍😊.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 46 دقيقة
وح — Sh —–ذيب غداري.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 45 دقيقة
الله يحفظك يابطل.
مطب[ عدد التعليقات: 352 ] نشر منذ 35 دقيقة
لسه الحية عايشة
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9059 ] نشر منذ 5 دقائق
لايخـــوي مطب . مهــــي عايشة ذي ألعــــــــنود .😊😅.
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تــراهـا مِــــــزوح لاتَــزعَــــــــل عــــــــــلانا يخـوي .🙄🤔😊.
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هــــي مهــــي عايشه بَــس لحمها يتحَـرَك مِثـل ألضَــب لحمــــوه يـرقص بالكاتــم .😋.