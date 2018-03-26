بالفيديو.. شاب سعودي يسلخ حيه حتى الضبع انهبل من تصرفة

علي القحطاني (صدى):

ظهر شاب سعودي، اليوم الإثنين، في مقطع فيديو، وهو يمسك بحية ضخمة ويقوم بشرح طريقة ذبحها في الوقت الذي كان بجانبة ضبع تم قيدة بالسلاسل.

وأظهر الفيديو الشاب وهو يذبح الأفعى بعد أن ذكر الله ثم يقوم بسالخها من جلدها وتنظيف احشائها وتفريغها تماما؛وبرغم من ذلك ظلت الأفعى تتحرك وكأنها لازالت على قيد الحياة بشكل غريب ليعود الشاب مرة أخرى ويقطع الأفعى من الإمام والخلف بمقدار أربعة أصابع وهي تتحرك.

ويذكر أن تصرف الشاب مع الأفعى الضخمة لم يتحمل الضبع المقيد بالسلسلة مشاهدته في مشهد يجعل المتابع يقول ” حتى الضبع انصدم من هذا الولد ! ” .