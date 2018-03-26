بالفيديو.. شقيق شهيد الصاروخ الحوثي يروي تفاصيل مقتله

نايف السالم(صدى):

روى شقيق المصري، عبدالمطلب علي، الذي سقط ضحية الصاروخ الحوثي الذي أطلق أمس الأحد على بعض مناطق المملكة، تفاصيل مقتله، اليوم الإثنين.

وقال شقيقه لقناة العربية: كان الصاروخ على غفلة وكان هناك دخان ونار والصاروخ ضرب أخي، مضيفًا أن الصاروخ كان شديداً ولم ينتبه أحد لآخر، حيث كان شقيقه مقيم في المملكة ولم يعد لبلده منذ سنة ونصف تقريباً.

وكانت ميليشيات الحوثي الإيرانية، قد أطلقت، الأحد، 7 صواريخ باليستية باتجاه عدة مدن سعودية، ومنها العاصمة الرياض.