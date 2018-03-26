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النيابة توضح طبيعة المعلومات المحظور على الموظفين إفشائها

النيابة توضح طبيعة المعلومات المحظور على الموظفين إفشائها
علي القحطاني(صدى):

حذرت النيابة العامة, اليوم, الإثنين, من قيام أحد الموظفين بإفشاء المعلومات السرية, والتي يرجع العثور عليها لطبيعة عمله بالمؤسسة.
وأوضحت النيابة, من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” , ماهية هذه المعلومات, قائلة إنها: ” ما يحصل عليه الموظف, أو يعرفه بحكم وظيفته من معلومات, يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني الدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 15402 ] نشر منذ 32 دقيقة

حلو عشان محد يقول انا ماادري

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