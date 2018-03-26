النيابة توضح طبيعة المعلومات المحظور على الموظفين إفشائها
حذرت النيابة العامة, اليوم, الإثنين, من قيام أحد الموظفين بإفشاء المعلومات السرية, والتي يرجع العثور عليها لطبيعة عمله بالمؤسسة.
وأوضحت النيابة, من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” , ماهية هذه المعلومات, قائلة إنها: ” ما يحصل عليه الموظف, أو يعرفه بحكم وظيفته من معلومات, يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني الدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها ” .
alfahd42[ عدد التعليقات: 15402 ] نشر منذ 32 دقيقة
حلو عشان محد يقول انا ماادري