النيابة توضح طبيعة المعلومات المحظور على الموظفين إفشائها

علي القحطاني(صدى):

حذرت النيابة العامة, اليوم, الإثنين, من قيام أحد الموظفين بإفشاء المعلومات السرية, والتي يرجع العثور عليها لطبيعة عمله بالمؤسسة.

وأوضحت النيابة, من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” , ماهية هذه المعلومات, قائلة إنها: ” ما يحصل عليه الموظف, أو يعرفه بحكم وظيفته من معلومات, يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني الدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها ” .