  • الإثنين 26

    مارس

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. هيئة الرياضة تفاجئ جماهير الأخضر في مواجهة بلجيكا الودية

هيئة الرياضة تفاجئ جماهير الأخضر في مواجهة بلجيكا الودية

هيئة الرياضة تفاجئ جماهير الأخضر في مواجهة بلجيكا الودية
ماجد محمد(صدى):

كشفت الهيئة العامة للرياضة ، عن مفاجأة جديدة لجماهير المنتخب الوطني ، خلال لقاء الأخضر مع المنتخب البلجيكي وديًا ، مساء يوم غد الثلاثاء .
وأشارت الهيئة ، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أنه تم مناشدة الجماهير، بمتابعة اللقاء على شاشات عملاقة سيتم توفيرها في استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض ، وفي مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة .
يذكر أن هذا اللقاء الودي ، يأتي ضمن المعسكر الإعدادي للمنتخب الوطني ، خلال المرحلة الثالثة من تأهيله إلى بطولة مونديال روسيا .


الوسوم:, , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 15402 ] نشر منذ 36 دقيقة

موفقين يارب في كاس العالم

[ عدد التعليقات: 15402 ] نشر منذ 36 دقيقة

رغم صعوبة الموقف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *