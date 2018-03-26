هيئة الرياضة تفاجئ جماهير الأخضر في مواجهة بلجيكا الودية
كشفت الهيئة العامة للرياضة ، عن مفاجأة جديدة لجماهير المنتخب الوطني ، خلال لقاء الأخضر مع المنتخب البلجيكي وديًا ، مساء يوم غد الثلاثاء .
وأشارت الهيئة ، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أنه تم مناشدة الجماهير، بمتابعة اللقاء على شاشات عملاقة سيتم توفيرها في استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض ، وفي مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة .
يذكر أن هذا اللقاء الودي ، يأتي ضمن المعسكر الإعدادي للمنتخب الوطني ، خلال المرحلة الثالثة من تأهيله إلى بطولة مونديال روسيا .
alfahd42[ عدد التعليقات: 15402 ] نشر منذ 36 دقيقة
موفقين يارب في كاس العالم
alfahd42[ عدد التعليقات: 15402 ] نشر منذ 36 دقيقة
رغم صعوبة الموقف