سامباولي يكشف سر إصرار ميسي على الفوز بكأس العالم

نواف السالم(صدى):

كشف المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، خورخي سامباولي، عن سر أصرار نجم التانجو وفريق برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، في الفوز بكأس العالم 2018 بروسيا.

وقال سامباولي، في تصريحات صحفية: ” يوجد مسدس مُصوب نحو رأس ميسي يدعى كأس العالم، إن لم يفز به سيموت ” .

وأضاف: ” ميسي أعطانا كل شيء، وأنقذنا ومنحنا التأهل لكأس العالم، الآن على الجميع أن يدعمه في الملعب وأن يلعب منتخبنا كفريق واحد لنحقق المبتغى وهو رفع كأس العالم ” .

وتابع: ” نحن مؤمنيين بأن ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، وسنعمل على مساعدته لتحقيق لقب المونديال ” .