سامباولي يكشف سر إصرار ميسي على الفوز بكأس العالم
كشف المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، خورخي سامباولي، عن سر أصرار نجم التانجو وفريق برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، في الفوز بكأس العالم 2018 بروسيا.
وقال سامباولي، في تصريحات صحفية: ” يوجد مسدس مُصوب نحو رأس ميسي يدعى كأس العالم، إن لم يفز به سيموت ” .
وأضاف: ” ميسي أعطانا كل شيء، وأنقذنا ومنحنا التأهل لكأس العالم، الآن على الجميع أن يدعمه في الملعب وأن يلعب منتخبنا كفريق واحد لنحقق المبتغى وهو رفع كأس العالم ” .
وتابع: ” نحن مؤمنيين بأن ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، وسنعمل على مساعدته لتحقيق لقب المونديال ” .
عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 46 دقيقة
سيظهر ماردونا ليتبجع ويستفز الجميع ويقول كاس العالم للارجنتين ولن يوقف الارجنتين اي احد.
لذلك ستلعب جميع الفرق لاخراج الارجنتين للرد على بجاحة ماردونا. هذا ما يحصل منذ 2006 بسبب هذا المغفل.
alfahd42[ عدد التعليقات: 15402 ] نشر منذ 43 دقيقة
مافيه كاس عالم يا مسوي لين تعوذ من الشيطان وتوقف عن دعم اسرائيل