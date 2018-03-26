توران يهدد صحفي بتحطيم رأسه حال تعرضه لزوجته

نواف السالم(صدى):

وجه لاعب وسط فريق إسطنبول باشاكشهر، أردا توران، صحفيا بـتحطيم رأسه، بعدما حاول الأخير التحدث إلى زوجته.

وكان توران قد احتفل في وقت سابق، خلال شهر مارس الجاري، بحفل زفافه على أصليهان دوجان، وتواجد الثنائي في أحد المطاعم، وتصادق وجود صحفيين.

وسأل أحد الصحفيين زوجة توران عن رأيها في حفل الزفاف، وإن كان يرقى إلى مستوى توقعاتها، فأجابت بإيماءة واحدة دون أن تتحدث.

فعاد الصحفي ووجه لها سؤالاً، قائلا: ” هل منعك أردا من الحديث؟ ” ، مما أدى إلى ثورة غضب من زوجها.

وقال توران موجها حديثه للصحفي: ” كن محترما، وإلا سأحطم رأسك وعينيك، أنت تتحدث إلى زوجتي ” .

ويذكر أن توران قد أنضم إلى صفوف باشاكشهر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من برشلونة الإسباني، على سبيل الإعارة.