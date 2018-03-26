الخطوط الجوية تعلن وظائف شاغرة في جدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية, عبر موقعها الإلكتروني, توافر عدد من الوظائف الشاغرة، بمسمى “ مدرب محاكاة الطيران ” ؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة الشهادة الثانوية فأعلى، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 مارس 2018م.

وتابعت الخطوط السعودية أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)