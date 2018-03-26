أمير تبوك يلتقى رئيس وأعضاء المجلس البلدي

سعيد العجل(صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهم الله – بان يحي المواطن والمقيم حياة كريمة لائقة والحرص على تسهيل أموره الحياتية .

جاء ذلك في بداية لقاء سموه اليوم بمكتبة بالإمارة رئيس المجلس البلدي بمدينة تبوك الدكتور عطية محمد الضيوفي وأعضاء المجلس الذين قدموا للسلام على سموه وقال سمو أمير المنطقة أن سعيد أن التقي بكم وأنتم تدركون أهمية عملكم وجهدكم الذي تبذلونه ومدى أهمية ما تقترحونه من أفكار أو تطوير أكبر وهذا يتطلب عمل متواصل وأنتم اقدر من يرصد مطالب المواطن ومناشده دائماً منكم وبالذات الخدمات البلدية وما يتعلق بإجراء استخراج الرخص المهنية والفنية وتسهيل أمور الاستثمارات والخدمات كل هذا يتطلب منكم المتابعة وهذا واجبكم وأيضا عليكم إبداء الملاحظات فيما يخص خدمات البلديات .

وأشار سمو أمير المنطقة إلي انه من حق المواطن الذي ساهم في وصولكم لهذا المكان أن يكون دائماً متطلع على كل ما يمس حياته وإبداء الملاحظات وتقديم الأفكار الذي يستفاد منها المواطن .

وركز سموه على أهمية التعاون مابين المجلس والأمانة والبلديات لأن الجميع يحرص دائماً على مصلحة المواطن وأن يكون العمل تكاملي بينكم وبين العاملين في الأمانة والبلديات .

وقال سموه أن الدولة تقدم الدعم الكامل لكافة مشاريع الأمانة والبلديات وأيضاً المجالس البلدية للقيام بدورها .

من جهته أعرب رئيس المجلس البلدي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على ما يقدمه سموه من دعم وحرص على المجلس للقيام بواجبة على أكمل وجه .