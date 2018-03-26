شاهد.. مصري يصوت بملابس الإحرام في انتخابات الرئاسة

القاهرة(صدى):

شهدت لجان انتخابات الرئاسية المصرية، دخول ناخب يرتدي ملابس الإحرام للإدلاء بصوته، قبل السفر إلى السعودية مباشرةً لأداء العمرة.

فوجئ القائمون على إحدى اللجان بمحافظة القاهرة، دخول الحاج عبدالكريم خليل حسنين البنا، الذي خرج من منزله إلى لجنة الانتخابات قبل مغادرة مصر متجهًا إلى السعودية.

وقال الحاج عبدالكريم، إن التصويت واجب على كل مصري، مؤكدًا أن موعد طائرته لم يمنعه من أداء هذا الواجب.

وبدأ التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية من صباح اليوم الاثنين 26 مارس، وستستمر حتى الأربعاء 28 من الشهر نفسه على المرشحان عبدالفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.