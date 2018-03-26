” باسمح التجارية ” تعلن وظائف شاغرة لفروعها في جدة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت مجموعة شركات باسمح التجارية ، مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال ، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى ، في تخصصات متنوعة ، وذلك للعمل بفروع المجموعة في جدة .

وأشارت المجموعة ، إلى أنّ الوظائف المتاحة تحمل مسميات :

– موظف مستودع.

– مأمور مستودع.

– مراقب المخزون.

– ممثل مبيعات.

ولفتت مجموعة شركات باسمح ، إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، بدءًا من 25 مارس الجاري ، ويستمر حتى 24 مايو المقبل ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ، يرجى الدخول ( هنا ) .