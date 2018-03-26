” باسمح التجارية ” تعلن وظائف شاغرة لفروعها في جدة
أتاحت مجموعة شركات باسمح التجارية ، مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال ، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى ، في تخصصات متنوعة ، وذلك للعمل بفروع المجموعة في جدة .
وأشارت المجموعة ، إلى أنّ الوظائف المتاحة تحمل مسميات :
– موظف مستودع.
– مأمور مستودع.
– مراقب المخزون.
– ممثل مبيعات.
ولفتت مجموعة شركات باسمح ، إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، بدءًا من 25 مارس الجاري ، ويستمر حتى 24 مايو المقبل ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ، يرجى الدخول ( هنا ) .
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