بالصور.. الأمير فيصل بن بندر يرعى المعرض السعودي للمياه

سعيد العجل(صدى):

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم المعرض السعودي للمياه بفندق الانتركونتيننتال، بحضور سفير دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان ومعالي وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه الدكتور فيصل السبيعي، و بحضور العديد من المختصين في قطاع المياه من القطاع العام و القطاع الخاص.

وقد اطلع سموه الكريم على محتويات المعرض أثناء جولته داخل أروقة المعرض واستمع سموه إلى شروحات من العارضين حول المحتويات و دورها في تعزيز رفع مستوى الوعي باستخدامات المياه وتعزيز الفرص الاستثمارية و مواكبة الرؤية الوطنية بالاضافة الى التعرف على أحدث التقنيات في مجال انتاج المياه بمختلف استخداماتها .

بعد ذلك اعرب سموه الكريم عن شكره وتقديره للقائمين على هذا المعرض وقال سموه ” أنا سعيد الحقيقة إني أكون مع الإخوان في هذا المعرض الذي خطط له بشكل جيد وأصبح علامة بارزة وواضحة في عالم المياه الذي نحن في حاجة اليه، فعلاً في هذا الوطن نحن نحتاج إلى الماء بشكل دقيق ولذلك يجب أن يصاحبه توجيه وترشيد في الاستهلاك أيضاً، أرجو أن يكون هذا أمر واضح للإخوان في المعرض وإرشاد الناس إلى كيفية الاستخدام السليم والصحيح ” .

وأضاف سموه: أرفع الشكر والتقدير الى سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – على اهتمامهم ورعايتهم لهذا المنتج الغالي الذي يجب أن نحافظ عليه وأن نبذل الجهد في ايجاده بشكل مستمرة.

كما أشار الدكتور حسام ابو صبره المشرف العام على المعرض الى أن تشريف سمو أمير منطقة الرياض ومعالي وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه الدكتور فيصل السبيعي يسهم في تفعيل الشراكة بالقطاع العام والخاص نحو تطبيق مفاهيم الجودة و السلامة الغذائية لقطاع المياه و النهوض بها وفقا على مقاييس و معايير الانتاج العالمي في هذا الجانب ، و ذلك إن هذه الظاهرة الاحتفالية تسهم في رفع مستوى الوعي لدى المستهلك بثقافة المعايير والمقاييس العلمية و العالمية للمياه. ووجه ابو صبره الدعوة للجميع لحضور فعاليات المعرض لاهميته لدى المستهلك، بالاضافة الى حضور الفعاليات المصاحبة من محاضرات و ورش عمل و التي تبدآ من صباح يوم الغد مع نخبة من الأكاديميين و المتخصصين والمطلعين على أحدث الدراسات و ابراز المفاهيم و الحقائق من الواقع العلمي حول قطاع المياه.