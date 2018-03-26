” ميدغلف ” تعلن وظائف شاغرة في الرياض

ماجد محمد(صدى):

أتاحت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ” ميدغلف ” ، مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للمواطنين والمواطنات ، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات ؛ للعمل بفروع الشركة في الرياض .

وأشارت الشركة ، إلى أنَّ الوظائف المتاحة تحمل مسمى :

– محلل إكتواري.

– مسؤول إدارة المخاطر عدد (وظيفتين).

– مدقق داخلي أول.

– مدقق داخلي (عدد 4 وظائف).

ولفتت الشركة ، إلى أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، وذلك بدءًا من 25 مارس الجاري ، ليستمر حتى 25 يونيو المقبل ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة ، يرجى الدخول على الرابط التالي : من هنا .