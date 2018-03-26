” آل الشيخ ” يعتمد مجلس إدارة 7 اتحادات رياضية

طلال الغامدي(صدى):

اعتمد رئيس الهيئة العامة للرياضة ، ورئيس اللجنة الأولمبية ، تركي آل الشيخ ، اليوم الإثنين ، مجالس إدارة 7 اتحادات رياضية .

وتمثلت هذه الاتحادات المعتمدة ، في اتحاد الرياضات البحرية والغوص ، برئاسة الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز ، واتحاد السيارات والدراجات النارية ، برئاسة الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل ، والاتحاد السعودي للكروس فيت ، برئاسة الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود .

وأصدر ” آل الشيخ قرارًا باعتماد مجلس إدارة اتحاد التسلق ، برئاسة الأمير بندر بن خالد بن فهد بن فيصل آل فرحان آل سعود ، والاتحاد السعودي للجوجيتسو ، برئاسة محمد بن سامي بن فايز ، واشتمل الاعتماد على اتحاد الشطرنج برئاسة قصي بن عبدالعزيز الفواز ، كما اشتملت الاتحادات المعتمدة ، على اتحاد الملاحة الشراعية ، برئاسة عبدالعزيز بن أحمد با عشن .