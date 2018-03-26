بالصور.. سقوط سيارة تقل طلابا أسفل الجبل الأسود في الريث
شهدت محافظة الريث بمنطقة جازان، مساء اليوم, الاثنين، سقوط سيارة تقل طلابا عائدين من المدرسة أسفل الجبل الأسود، فيما استنفرت فرق الدفاع المدني لمباشرة الواقعة.
وذكرت مصادر أن رجال الدفاع المدني بمحافظة الريث استنفرت جهودها لاستخراج حافلة كانت تقل طلاب أثناء عودتهم من مدارسهم إثر سقوطها أسفل الجبل الأسود، وانتشلت حتى الآن جثث ثلاثة منهم بمساعدة الأهالي.
وأوضحت أن رجال الدفاع المدني مازالوا يواصلون جهودهم في حضور بعض الأهالي لإخراج ضحايا ومصابي الحافلة، وسيتم موافاتكم بالتفاصيل خلال الفترة القادمة.
alfahd42[ عدد التعليقات: 15413 ] نشر منذ 4 ساعات
لاحول ولا قوة الا بالله
alfahd42[ عدد التعليقات: 15413 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يرحمهم ويشفي المصابين ويجزي الاهالي خير على فعلهم الانساني ويصبر اهلهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 15413 ] نشر منذ 1 ساعة
اللي عنده خبر اربهم سلمو الباقين