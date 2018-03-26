تسجيل 1400 مزرعة في برنامج ” سجل ” خلال شهر

سعيد العجل(صدى):

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المزراعين أتموا تسجيل ١٤٠٠ مزرعة في ” سجل ” خلال شهر من انطلاقة المرحلة الأولى وذلك في مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، الجوف، تبوك، الذي يستهدف تسجيل المزراع التي تحتوي مزارعهم على جهاز ري محوري واحد وأكثر.

وبحسب مدير مشروع إيقاف زراعة الأعلاف في الوزارة الأستاذ محمد العبداللطيف فإن مزارع الرياض تصدرت أعداد المزارع المسجلة، إذ بلغت أعداد المزارع المسجلة فيها ٣٦٠ مزرعة، في حين بلغت المزارع المسجلة في القصيم ٣٤٥، و ٢٢٧ مزرعة في المنطقة الشرقية، وبلغت المزارع المسجلة في الجوف ٢٣٥ مزرعة، وحائل ١٦٠ مزرعة. أما تبوك فقد بلغت عدد المزارع المسجلة ١١٨ مزرعة.

وأوضح العبداللطيف تسجيل المزارع في البرنامج شرط لإصدار الرخص الزراعية التي يحدد من خلالها النشاط والمساحة، والحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمزارعين، وتنفيذ آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء لتنظيم عملية التعويضات المالية، وترخيص زراعة القمح، تنظيم زراعة الأعلاف، والتحول لبدائل زراعة الاعلاف الخضراء، مؤكداً أن المزارع غير المسجلة في برنامج سجل لن تتمكن من الحصول على الديزل والكهرباء اعتباراً من تاريخ 1440/2/25.

وبينت الوزارة أن فروعها في المناطق الست المستهدفة تواصل أعمالها لاستقبال المزارعين من خلال أكثر من 100 موظف في 32 موقعا، إذ يتستقبل فرع الوزارة بالرياض المزارعين في 12 موقع تابع له في مدينة الرياض والخرج والمزاحمية والقويعية والافلاج والدوادمي، إضافة إلى خف وشقراء والغاط ووادي الدواسر وحوطة بني تميم والسليل. فيما يستقبل فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية المزارعين في ثلاثة مواقع تابعة له، وهي الهفوف والصرار وقرية العليا ، فيما يستقبل فرع الوزارة بمنطقة القصيم المزارعين في 7 مواقع تابعه له، وهي مدينة بريدة وعنيزة والبكيرية والمذنب والبدائع، إضافة إلى عيون الجواء والبطين.

ويستقبل فرع الوزارة بمنطقة الجوف المزارعين في ٤ مواقع تابعه له وهي سكاكا والقريات ودومة الجندل وطبرجل ، ويستقبل فرع الوزارة بمنطقة حائل المزارعين في أربعة مواقع تابعه له، وهي هي حائل وبقعاء والشنان والخطة ، فيما يستقبل فرع الوزارة بمنطقة تبوك المزارعين في موقعين تابعه له هي تبوك و تيماء .

ولفت العبداللطيف إلى أن برنامج ” سجل ” لا يتضمن فرض رسوم شهرية على النخيل والأغنام والأجهزة المحورية، مؤكدة أن البرنامج يهدف إلى بناء قاعدة بيانات للمزارع المحورية في المرحلة الأولى، بما يمكّن الوزارة من تقديم خدمات متطورة وإصدار رخص للمزارع توضح المساحة ونوع المحصول.