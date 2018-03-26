بالصور.. مدير عام فرع وزارة العمل بالشرقية يتفقد أعمال جمعية المعاقين

سعيد العجل(صدى):

زار الاستاذ عبد الرحمن بن فهد المقبل مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشرقية وعدد من زملائه بقطاع العمل زيارة تفقدية للجمعية مؤخراً وكان في استقبالهم الاستاذ سعد بن عبد الله المقبل المدير العام للجمعية.

بدأت فعاليات الزيارة بزيارة للوحدات والاقسام التأهيلية والعلاجية بالجمعية حيث اطلع سعادته على دور كل وحدة من الوحدات ورسالتها التأهيلية التي تقوم بها من اجل خدمة ورعاية ذوي الإعاقة من ابناء المنطقة الشرقية وكان من بين الوحدات التي تمت زيارتها وحدة النطق والتخاطب والعلاج الطبيعي والوظيفي واستمع سعادته لشرح تفصيلي عن دور كل وحدة ورسالتها في العملية التاهلية كما استمع ايضا لبعض اراء المراجعين بالوحدات .

ومن جانبه اعرب الاستاذ عبد الرحمن بن فهد المقبل عن امتنانه بهذه الزيارة وسعادته الغامرة لما تقدمه الجمعية من خدمات تأهيلية لهذه الفئات الغالية على قلوبنا جميعا .

وفي ختام جولته حضر سعادته الحفل الختامي للنشاط الرياضي الذي اعد له مسبقاً على شرف رجل الاعمال سالم احمد بالحمر حيث سلم سعادته الكاس للفريق الفائز في مبارة كرة الهدف التي شارك فيها طلاب التأهيل المهني والرعاية النهارية بالجمعية كما شارك الضيوف الطلاب فرحتهم بهذا اللقاء الرياضي الذي تقوم به الجمعية .

يذكر ان جمعية المعاقين ( ايفاء) تأسست منذ مايربو على 25عاماً بهدف خدمة ورعاية ذوي الإعاقة من ابناء المنطقة الشرقية وقد استفاد من خدمات الجمعية منذ افتتاح مقرها الجديد عام 2001م حوالي 30الف مستفيد هذا بجانب ما قدمته من اجهزة تعويضية تزيد على 15الف جهاز تعويضي ما بين طرف صناعي وجبيرة ووسيلة اجلاس ومقوم ظهر وغيرها كما بلغ عدد الجلسات الطبية خلال عام 2016م 283.067 جلسه علاجية.