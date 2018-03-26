بالفيديو.. خفة دم المصريين تصل إلى الصاروخ الذي استهدف الرياض
أظهر مقطع فيديو متداول ، طرافة الشعب المصري ، حتى في أحلك الظروف ، بعد اعتراض صاروخ باليستي إيراني ، مدينة الرياض .
وكان المصريون المقيمين بالمملكة ، يحاولون التقاط صور ومقاطع فيديو للصاروخ ، وهم يستغيثون في لقطة ساخرة ، تنم عن خفة الدم التي يتمتعون بها .
الشعب المصري العظيم .. خفة دم في أحلك الظروف!😂#صوت_انفجار_في_الرياض pic.twitter.com/EU5rJzLmSa
— الاكثر مشاهدة (@TheTopVideo) ٢٦ مارس، ٢٠١٨
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2267 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 15413 ] نشر منذ 4 ساعات
التجمع حول المقذوفات خطر شديد كيف يقتربون منها افرض ان فيه ماده متفجره ولا غاز خطير
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9313 ] نشر منذ 58 دقيقة
ايران تلعب بالنار … بحول الله وقوته محمد بن سلمان سيعود لارض الوطن لبدء ما كان يجب ان يفعل من زمان
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44550 ] نشر منذ 42 دقيقة
اللهم انصرنا على اعدائنا ,, آمين ,,