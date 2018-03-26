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بالفيديو.. خفة دم المصريين تصل إلى الصاروخ الذي استهدف الرياض

بالفيديو.. خفة دم المصريين تصل إلى الصاروخ الذي استهدف الرياض
نورة الشهري (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول ، طرافة الشعب المصري ، حتى في أحلك الظروف ، بعد اعتراض صاروخ باليستي إيراني ، مدينة الرياض .

وكان المصريون المقيمين بالمملكة ، يحاولون التقاط صور ومقاطع فيديو للصاروخ ، وهم يستغيثون في لقطة ساخرة ، تنم عن خفة الدم التي يتمتعون بها .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 15413 ] نشر منذ 4 ساعات

التجمع حول المقذوفات خطر شديد كيف يقتربون منها افرض ان فيه ماده متفجره ولا غاز خطير

[ عدد التعليقات: 9313 ] نشر منذ 58 دقيقة

ايران تلعب بالنار … بحول الله وقوته محمد بن سلمان سيعود لارض الوطن لبدء ما كان يجب ان يفعل من زمان

[ عدد التعليقات: 44550 ] نشر منذ 42 دقيقة

اللهم انصرنا على اعدائنا ,, آمين ,,

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