بالفيديو.. خفة دم المصريين تصل إلى الصاروخ الذي استهدف الرياض

نورة الشهري (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول ، طرافة الشعب المصري ، حتى في أحلك الظروف ، بعد اعتراض صاروخ باليستي إيراني ، مدينة الرياض .

وكان المصريون المقيمين بالمملكة ، يحاولون التقاط صور ومقاطع فيديو للصاروخ ، وهم يستغيثون في لقطة ساخرة ، تنم عن خفة الدم التي يتمتعون بها .