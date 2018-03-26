خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين

واس(صدى):

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أعرب خلاله عن إدانته واستنكاره إطلاق الميليشيات الحوثية الانقلابية التي تدعمها إيران صواريخ بالستية باتجاه المملكة تصدت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي لها.

وأكد جلالته وقوف مملكة البحرين ملكا وشعبا إلى جانب المملكة، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالته على مشاعره الأخوية الصادقة، مؤكداً – حفظه الله – وقوف المملكة بكل حزم وتصديها لأي محاولات عدائية تستهدف أمنها.