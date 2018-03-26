بالفيديو.. مواطن يحرج مذيعة بأنها صاروخ أقوى من صاروخ الحوثي

نايف السالم(صدى):

رصدت وكالة أنباء، اليوم الإثنين، انطباعات المواطنين عن سقوط صواريخ مليشيا الحوثي الإيرانية التي أطلقتها أمس الأحد، على بعض مناطق المملكة.

ومزح أحد المواطنين على سؤال المذيعة بطريقة عفوية قائلًا : انت اللي صاروخ، حيث ضحك المواطن بشكل هستيري.

ويذكر أن تصرف المواطن العفوي والخارج عن المألوف ربما لم يكن بالشكل المقبول ولكنه رسالة إلى أعلام المرتزقة في قطر وإيران وعصابة الحوثي بأن الشعب السعودي استقبل تلك الصاوريخ بتندر على عكس ماكانوا يتوقعون.