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بالفيديو.. مواطن يحرج مذيعة بأنها صاروخ أقوى من صاروخ الحوثي

بالفيديو.. مواطن يحرج مذيعة بأنها صاروخ أقوى من صاروخ الحوثي
نايف السالم(صدى):

رصدت وكالة أنباء، اليوم الإثنين، انطباعات المواطنين عن سقوط صواريخ مليشيا الحوثي الإيرانية التي أطلقتها أمس الأحد، على بعض مناطق المملكة.
ومزح أحد المواطنين على سؤال المذيعة بطريقة عفوية قائلًا : انت اللي صاروخ، حيث ضحك المواطن بشكل هستيري.
ويذكر أن تصرف المواطن العفوي والخارج عن المألوف ربما لم يكن بالشكل المقبول ولكنه رسالة إلى أعلام المرتزقة في قطر وإيران وعصابة الحوثي بأن الشعب السعودي استقبل تلك الصاوريخ بتندر على عكس ماكانوا يتوقعون.


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24 تعليق

[ عدد التعليقات: 537 ] نشر منذ 5 ساعات

شكل الماخوذ…
آخذ تحميله صاروخ…🚀

[ عدد التعليقات: 1320 ] نشر منذ 5 ساعات

مقلعين الشباب طيحوا وجهها مسكينه الشباب والله يتفرجون على الصاروخ كا انخا شروخى حقت تطفال ما فكروا فيها تفكرهم حزينيين ههههههههههههههه لا نهاب الموت

[ عدد التعليقات: 4248 ] نشر منذ 4 ساعات

شعب ماله حل ****
*
وهذا خبل *!! ههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 4 ساعات

يعكس مدى التدني الثقافي والحضاري
هل لو في اوربا بيقول الشباب هكذا !?

[ عدد التعليقات: 15413 ] نشر منذ 4 ساعات

قلة ادب وهي تستاهل اللي جايه وسط الرجال وتسالهم

[ عدد التعليقات: 288 ] نشر منذ 4 ساعات

والله ياهو مجنون
اخو العيال

[ عدد التعليقات: 1986 ] نشر منذ 4 ساعات

للحرب رجالها ..ومعركة الكرامة38 على الحدود والتي استمرت من 8 ليلا وحتى الثانية عشرة ظهرا عندما اخرجت صنعاء كل مافي جعبتها من قوات علي صالح اقول معركة كرامة وجها لوجه ومسافة صفر حرب شوارع ..حينها عرف اليمنيون ان لامجال لدخول الحدود وانحرق اكثر من 2500 في معركة قلما تواصف بانها احداث تراجيدية مفجعة ..ذهبوا بعدها ..ولم يعودوا..ليندسوا بين النساء ف حواري اليمن ليطلقوا الصواريخ الهميجية التي تدل على انهزاميتهم..والخوف من. الظهور بعيد عن النساء والاطفال لانهم سيكونون صيد سهل لقوات السعودية والسعودية ماهزتها صواريخهم والله.والله لن تهز والله ولاجندي سعودي تراجع للخلف .خطوة واحدة واحمرت الارض وامطرت السماء بالنار.ف ذيك الحرب ومن لم يصدق يدخل اليوتيوب.

[ عدد التعليقات: 15413 ] نشر منذ 4 ساعات

لو في اوروبا عادي لانهم ماعندهم دين ولا احشمه
نحن هنا تحكمنا العقيدة السمحه تحرم الانفلات الاخلاقي

[ عدد التعليقات: 537 ] نشر منذ 3 ساعات

يعني جايبين ورعه حلوه ومتبرجه بين ورعان عمرهم ما شافوا زيها… اش تتوقعوا…؟
للمواقف رجالها
…أليس اجدر ان يجري مثل هذه الحوارات الميدانيه إعلامي بشنبات🐐

[ عدد التعليقات: 16441 ] نشر منذ 3 ساعات

ودي كان ضربت المايك في راسه 😆

[ عدد التعليقات: 15413 ] نشر منذ 3 ساعات

لا هي مبسوطه كثيييييير

[ عدد التعليقات: 139 ] نشر منذ 3 ساعات

هذا شكله من حقون الحمضيات الله لا يبلانا

[ عدد التعليقات: 27882 ] نشر منذ 3 ساعات

أحرج نفسه
ماأحرج المذيعة ولاشي
الي مثل الشخص هذا
تلقاه محروم
محد عطاه وجه
لو تجيب له نعجه مبرقعه
داااااااخ فوق مهو دايخ أصلآ
لو أشوف أختك فاالشارع وأقول لها
والله أنك صاروخ
وش بتكون ردة فعلك
ياسطل🤔

[ عدد التعليقات: 3844 ] نشر منذ 3 ساعات

لمن اهله يشوفونه وينتشر عند جماعته وجيرانه هذا الكلام اللي قاله ايش موقفهم منه !!! للأسف مو متربي وواضح انه شوارعي من اسلوبه 👎🏻

[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 ساعات

هذي من زين التربية…حمار القايله

[ عدد التعليقات: 15413 ] نشر منذ 3 ساعات

يبي الشهره

[ عدد التعليقات: 776 ] نشر منذ 3 ساعات

سامج وقليل أدب

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 2 ساعتين

الي يقول ولنها في اوربا كان مقال كذا
الي يسمعك توك جاي من اوربا
لونها في اوربا يبوسها ويقولها انت جميله ويطلب منها تجي معه لبيته اذا ماعندها مانع

[ عدد التعليقات: 225 ] نشر منذ 1 ساعة

جميع ماذكر

[ عدد التعليقات: 44550 ] نشر منذ 36 دقيقة

قلة ادب ، وعار على المجتمع اللي هو عايش معاه ,,

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