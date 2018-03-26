بالصور.. الكشف عن ” تويوتا كامري ” المصنعة من نصف مليون قطعة ليجو

كانبرا(صدى):

قدمت تويوتا نسخة بالحجم الكامل لسيارتها كامري مصنعة من نصف مليون قطعة ليجو تقريباً في استراليا, وصممت السيارة من قبل برايان ماكنوت المحترف في تصنيع الاشياء من الليجو وهو واحد من 14 شخص في العالم حاصلين على شهادات موثقة في مكعبات الليجو. وقد استغرق العمل على السيارة 900 ساعة لتجميعها على مدار 8 اسابيع كاملة.

وهذا الرقم أكثر بـ40 مرة مما تستغرقة الشركة في تصنيع نموذج واحد حقيقي من كامري حتى لحظة الفحص النهائي للسيارة, وبلغ وزن السيارة 2 طن أي أثقل من السيارة الأصلية بنصف طن تقريباً وحملت السيارة أجزاء مثيرة مثل مصابيح أمامية حقيقية ووحدات اشارة ومصابيح مكابح حقيقية وحروف كلمة هايبرد وشعارات تويوتا على العجلات الألومنيوم. وتعرض السيارة في متحف ملبورن في استراليا وتستمر في المعرض حتى يوم 29 ابريل المقبل.

