سان جيرمان يقدم إغراءات خرافية للإيطالي كونتي

ماجد محمد(صدى):

بدأت العروض والإغراءات المالية تنهال على المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي ، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي ، من قبل مسؤولي باريس سان جيرمان الفرنسي ، في سبيل إقناعه بتولي الإدارة الفنية للفريق الكروي الأول ، خلفًا للمدرب الإسباني أوناي إيمري ، خلال الموسم المقبل .

ووفقًا لوسائل إعلامية إيطالية ، فإن سان جيرمان قدم عرضًا لـ ” كونتي ” ، يتمثل في راتب يقدر بـ 11 ونصف مليون يورو ، فضلًا عن ميزانية الانتقالات التي تتخطى حاجز الـ 700 مليون يورو ، خلال الموسم الكروي القادم .

ولم تقف مغريات النادي الفرنسي عند هذا الحد ؛ فقد كشفت وسائل إعلامية ، إن إدارة النادي على أتم استعداد لتلبية كافة احتياجات ومطالب المدرب الإيطالي ، لتدعيم صفوف الفريق بعناصر كروية جديدة ، خلال الموسم الجديد .