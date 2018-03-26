  • الإثنين 26

    مارس

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. سان جيرمان يقدم إغراءات خرافية للإيطالي كونتي

سان جيرمان يقدم إغراءات خرافية للإيطالي كونتي

سان جيرمان يقدم إغراءات خرافية للإيطالي كونتي
ماجد محمد(صدى):

بدأت العروض والإغراءات المالية تنهال على المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي ، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي ، من قبل مسؤولي باريس سان جيرمان الفرنسي ، في سبيل إقناعه بتولي الإدارة الفنية للفريق الكروي الأول ، خلفًا للمدرب الإسباني أوناي إيمري ، خلال الموسم المقبل .

ووفقًا لوسائل إعلامية إيطالية ، فإن سان جيرمان قدم عرضًا لـ ” كونتي ” ، يتمثل في راتب يقدر بـ 11 ونصف مليون يورو ، فضلًا عن ميزانية الانتقالات التي تتخطى حاجز الـ 700 مليون يورو ، خلال الموسم الكروي القادم .

ولم تقف مغريات النادي الفرنسي عند هذا الحد ؛ فقد كشفت وسائل إعلامية ، إن إدارة النادي على أتم استعداد لتلبية كافة احتياجات ومطالب المدرب الإيطالي ، لتدعيم صفوف الفريق بعناصر كروية جديدة ، خلال الموسم الجديد .


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *