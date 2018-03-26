بالفيديو.. مرسيدس تقدم ملصقات ترويجية لمنتخب ألمانيا

نواف السالم(صدى):

تستعد روسيا لاستقبال كأس العالم لكرة القدم 2018, وتعتبر مرسيدس الراعي الرسمي لمنتخب ألمانيا المشارك في البطولة وكشفت الشركة بعض الملصقات مؤخراً كجزء من حملتها لدعم المنتخب الألماني. وأطلق على الحملة التي أعلنتها الشركة Best Never Rest وأطلقتها على وسائل التواصل الاجتماعي والفكرة وراء الحملة التواصل مع العالم وأفضل الفرق في كرة القدم .

ويظهر الملصق نجوم منتخب ألمانيا مع عدد من سيارات مرسيدس ولكن الملصق الرئيسي يظهر فيه 5 لاعبين مع سيارة مرسيدس C-Class .

ويظهر اختيار مكان اللاعبين والسيارة في الاسفل والألوان مثل ملصقات الحرب العالمية الثانية. ويرى الكثيرون أن الملصقات ليست جيدة ورديئة لحد ما وعلق عليها عدد من مسئولي مرسيدس ورفضوها معتبرين انها رديئة.