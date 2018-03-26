شهادة الآيزو العالمية في الجودة لتعليم عسير

محمد بن طحيطح (صدى):

حصلت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير على اعتماد الجودة الدولي (الآيزو) للنظم الإدارية ، وذلك بعد أن أتم مركز عسير للتميز وإدارة الجودة الشاملة عمليات التدقيق الداخلي ومتابعة جهات المنح في التدقيق الخارجي لتطبيق بنود المواصفة القياسية ” ISO 9001-2015 ” ، كما حققت الإدارة مؤخرا وسام الجودة من الدرجة الأولى على مستوى إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة.

وكان المدير العام للتعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان، قد تسلم اليوم شهادة الاعتماد من فريق التميز في الإدارة ، بحضور قيادات الإدارة بنين وبنات ، فيما أوضحت مديرة مركز عسير للتميز الأستاذة فاطمة أبو ملحة أن ما تم تحقيقه يعد تتويجا لمسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء من كافة أقسام وشعب الإدارة ، وينم عن عمل الجميع بروح الفريق الواحد .

من جهته أوضح مساعد مدير المركز الأستاذ محمد معتق ، أن هناك حزمة من البرامج سيتم إطلاقها على مستوى الإدارة والميدان ، لنشر ثقافة التميز ، ومجالاته وبرامجه .