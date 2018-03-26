مؤتمر الإعاقة يناقش مستجدات البحث العلمي حول اضطرابات التوحد

سعيد العجل(صدى):

ينظم المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل الذي ينظمه مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله- مؤسس المركز، ورشة عمل بعنوان ” الممارسات المبنية على البراهين في تدريس وتدريب حالات اضطراب طيف التوحد ” ، وذلك ضمن البرنامج العلمي للمؤتمر الذي سينطلق خلال الفترة 15-16 رجب 1439هـ الموافق 1-2 أبريل 2018، في الرياض.

يقدم الورشة الدكتور نايف بن عابد الزارع أستاذ التربية الخاصة بكلية التربية جامعة جدة، بحضور عدد المختصين في مجال تأهيل ذوي اضطرابات طيف التوحد، وعدد من الجهات والمراكز ذات العلاقة وذلك يوم الأحد 15 رجب 1439هـ الموافق 1 أبريل 2018 في تمام الساعة 4:00 مساءً في القاعة (2) بفندق انتركونتننتال الرياض.

وتهدف الورشة إلى إكساب المتدربين المهارات المعرفية والعملية المبنيّة على البراهين المثبتة علميا كأفضل الممارسات في تدريس وتدريب الأفراد المصابين باضطراب طيف التوحد، كما ستركز الورشة على تحقيق المعرفة في الأسس النظرية للتدريس والتدريب في مجال اضطراب طيف التوحد، وطرق تدريس المهارات الاجتماعية.

وتتناول الورشة أيضا التدريب على مهارات التواصل، المهارات الحسيّة، مهارات تقدير الذات، مهارات الخروج من دائرة المنزل، مهارات استخدام الحمّام، مهارات العناية الشخصية، مهارات الترفيه، مهارات التهيئة المهنيّة، ومهارات الأمن والسلامة، إذ تشكل هذه المهارات أهمية كبرى في حياة الأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد، لكونها مهارات حياة لا يمكن الاستغناء عنها، ولابد من توفير أفضل الممارسات لتدريسها.

ويدعو مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الأفراد والمراكز والجهات المختصة في مجالات اضطرابات طيف التوحد إلى الاستفادة من الورشة من خلال التسجيل على الرابط:

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يشار إلى أن المؤتمر سيناقش من خلال برنامجه العلمي أكثر من 123 ورقة علمية بالإضافة إلى 55 ملصقاً علميا، حول قضايا الإعاقة والمعوقين بحضور أكثر من 80 متحدثاً من الخبراء المحليين والدوليين من 18 دولة سيعرضون العديد من النتائج البحثية في المجالات الوقائية والتشخيصية والتعليمية والإجتماعية والتأهيلية، ومجالات التدريب والعمل والحقوق والعلوم التقنية وخدمات القطاع الخاص، ومناقشة التحديات.