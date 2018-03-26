بعد فضيحته.. ” فيسبوك ” يوسع نطاق خدماته

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت شركة ” فيسبوك ” ، عن اعتزامها توسيع نطاق خدمة الأخبار المحلية خارج الولايات المتحدة، سعيًا منها لتقديم مزيدًا من التقارير الإخبارية من مصادر محلية بالمدن التي يتواجد فيها المستخدمون، إضافة لمدن أخرى يهتمون بالإطلاع على أخبارها.

حيث كشف مارك زوكربرج، الرئيس التنفيذي لـ ” فيسبوك ” ، في يناير الماضي، عن إدخال هذه التغييرات التي تم تطبيقها في الولايات المتحدة أولًا، مشيرصا لأنها ستتسع لتشمل مستخدمين على مستوى العالم.

جاء ذلك على الرغم من الفضيحة التي التي تعرض لها ” فيسبوك ” مؤخرًا، وذلك بعد حصول شركة ” كامبريدج أناليتيكا ” البريطانية للاستشارات، على معلومات تخص الملايين من مستخدمي ” فيس وك ” ، لتجميع بيانات عن الناخبين الأمريكيين.

حيث استخدمت هذه البيانات فيما بعد، لدعم فوز الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.