رجل يلقى مصرعه بعد محاولته إنقاذ كلبه

بكين(صدى):

أقبل رجل صيني، بالغ من العمر 48 عامًا، على إنقاذ كلبه الذي سُرق من أمام منزله، ليتعرض بعد ذلك لضربة قوية على الرأس؛ إثر سقوطه على الأرض، مما تسبب في وفاته.

ووفقًا لتفاصيل الواقعة، فإن الرحل حاول إيقاف السيارة واسترجاع كلبه، إلا أن السائق رفض التوقف، ورمى الرجل بوحشية على الأرض، مما عرضه لكدمات في الرأس والجسد؛ أدت لنزيف حاد بالدماغ.

يُذكر أن الرجل تُوفي بعد 18 يومًا، من وقوع الحادث، وتمكنت الشرطة الصينية من القبض على السارق وحاكمته بتهمتي القتل والسرقة.