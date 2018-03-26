مواجهة الأرجنتين وإسبانيا الأقوى.. لقاءات ودية مثيرة استعدادا للمونديال

نواف السالم(صدى):

يشهد غدًا الثلاثاء، عدة لقاءات ودية نارية بين عدد من المنتخبات المشاركة في مونديال روسيا 2018.

ويلتقي المنتخب الإسباني نظيره الأرجنتيني في مواجهة هي الأبرز، على ملعب ” واندا ميترو بوليتانو ” معقل أتليتكو مدريد الإسباني.

ويواجه المنتخب الإيطالي نظيره الإنجليزي، على ملعب “ ويمبلي ” ، ويستضيف الملعب الأولمبي ببرلين مواجهة من العيار الثقيل بين المنتخب الألماني والبرازيلي، في التاسعة إلا ربع.

ويلعب المنتخب التونسي أمام نظيره الكوستاريكي، بينما يواجه منتخب المغرب نظيره أوزباكستان، في التاسعة مساء، على المركب الرياضي محمد الخامس.

ويلتقي منتخب اليابان نظيره أوكرانيا، ويحل المنتخب الجزائري ضيفا على إيران، ويستضيف البوسنة والهرسك نظيره السنغالي، في حين تلعب سويسرا مع بنما، ساحل العاج يواجه مولدوفا، وتستضيف رومانيا المنتخب السويدي، وبولندا تواجه كوريا الجنوبية، وأستراليا تلتقي كولومبيا، ونيجيريا أمام صربيا.