أمير الشمالية: المراكز المتميزة المحققة للشؤون الصحية تتطلب مواصلة العمل 

سعيد العجل(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه في الإمارة اليوم, مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله بن ولمان العازمي, يرافقه عدد من منسوبي وقيادات القطاع الصحي الذي قدم لسموه تقريراً عن المراكز المتميزة التي حققتها الشؤون الصحية بالمنطقة على مستوى وزارة الصحة, التي تضمنت تحقيق المركز الأول في برامج التمكين المجتمعي, كذلك في برامج مكافحة المخدرات لمنسوبيها وتحقيق المركز ‏الاول بأفضل مبنى متكامل ‏لمكافحة التدخين بالمنطقة, كذلك تحقيق مركز صحي الصالحية الأوسط جائزة التميز والحصول على ‏درع تميز في برامج الجودة.

وأشاد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالنتائج المحققة, داعياً لتعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات ومواصلة العمل المتميز وتسخير جميع الإمكانات لخدمة المواطن في مجال الخدمات الصحية في محافظات ومراكز المنطقة، مؤكداً أن المواطن هو المحور الأساسي للتنمية, مشيراً إلى أن رضا المستفيدين على مستوى جودة الخدمات كافة التي تقدمها الشؤون الصحية بالمنطقة للمواطني هو المؤشر المعتمد للنجاح والتميز, مشيراً إلى حرص القيادة على توفير الرعاية الصحية للمواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وبناء أجيال صحية سليمة تواصل مسيرة البناء والتطور في بلادنا الغالية.

ونوه بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

من جانبه أعرب مدير عام الشؤون الصحية بالحدود الشمالية, عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على توجيهاته السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة، منوهاً بالدعم الكبير والمتابعة والاهتمام الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة من سموه, والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.