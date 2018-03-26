ردا على قرار أمريكا.. موسكو تهدد طرد أكثر من 60 دبلوماسي أمريكي

موسكو(صدى):

كشف عضو في مجلس الإتحاد الروسي،عن أن موسكو ستطرد ما لا يقل عن 60 من أفراد البعثة الدبلوماسية الأمريكية، وذلك ردًا على قرار واشنطن بطرد دبلوماسيين روس من أراضيها.

جاء ذلك بعد إعلان 14 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن طرد دبلوماسيين روس من أراضيها، والتي كان أبرزهم الولايات المتحدة الأمريكية.

حيث أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بطرد 60 روسيًا من الولايات المتحدة، وإغلاق القنصلية الروسية في مدينة سياتل الواقعة شمال غرب أمريكا.