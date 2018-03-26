مونتاري يزيد معاناة الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر، أن اللاعب الغاني سولي مونتاري، يرفض جدولة مستحقاته، ويصر على استلامها كاملة، والتي تتجاوز 8 مليون يورو.

وقالت المصادر إن الاتحاد مازال يواصل مساعيه لاقناع اللاعب بالجدولة؛ ولكن دون جدوى حتى الأن.

وكان رئيس الاتحاد حمد الصنيع، التقى بمحامي النادي؛ لمتابعة القضايا الخارجية على أمل إيجاد حلول سريعة تبعد النادي عن خطر العقوبات والقرارات الدولية.

ويحاول ” الصنيع ” الاجتماع مع وكيل أعمال مونتاري لشرح الأوضاع والضائقة المالية التي يعيشها الاتحاد في الوقت الراهن وتقديم اتفاقية جديدة لضمان سداد حقوقهم وتقديم جدولة تتضمن التعهدات على الالتزام بسداد الدفعات في مواعيدها المتفق عليها.

وعلى جانب أخر، طالب جماهير العميد الرئيس المرشح الموسم المقبل نواف المقيرن؛ بأن يقدم دعم مالي يخرج النادي من الوضع الحالي.