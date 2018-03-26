بالصور.. الكشف عن ” كاديلاك CT6 V-Sport ” موديل 2019 بقوة 550 حصان

متابعات(صدى):

من المنتظر أن نرى المحرك V8 في موديل كاديلاك CT6 V-Sport المحسن بقوة تبلغ 550 حصان وعزم دوران 850 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك هيدراماتيك 10L90 مع نظام دفع كلي قياسي. ومقارنة بباقي موديلات CT6 بنظام دفع كلي, فنسخة CT6 V-Sport فتأتي بنظام توزيع تفاضلي خلفي وتوجيه خلفي نشط ونظام تفاضلي ميكانيكي محدود الانزلاق واطارات صيفية عالية الأداء مطورة خصيصاً للسيارة.

كما تأتي بعادم نشط وصوت مثير للمحرك مع مكابح بريمبو وقالت الشركة أن السيارة الجديدة طورت لعشاق القيادة الذين يرغبون في مزيج من مزايا السيارات السيدان عالية الأداء والسيارات الفاخرة المريحة والتكنولوجيا الخاصة بها. وستعرض السيارة في معرض نيويورك 2018 للسيارات حيث سيتم الكشف عن باقي المواصفات الفنية للسيارة.

وتأتي السيارة بنظام ترفيهي CUE بشاشة 10 بوصة بدقة 1080 نقطة مع نظام تعرص صوتي فائق ووحدة 4G LTE مع تكنولوجيا قيادة شبه ذاتية وباقة من نظم مساعدة السائق .