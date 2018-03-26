” ميلانيا ” تغادر البيض الأبيض هربا من فضائح دونالد ترامب
قامت السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب، بمغادة البيت الأبيض، وسافرت بمفردها دون زوجها دونالد ترامب؛ وذلك بسب توتر العلاقة بينهما؛ بعد انتشار أخبار خيانته لها مع ستورمي دانيالز، عارضة ” البلاي بوي ” .
من الجدير بالذكر أن ” ميلانيا ” ، قررت أن تسافر إلى فلوريدا؛ هربًا من فضائح زوجها، بعد أن كشفت ” ستورمي ” عن مقطع فيديو إباحي لـ ” ترامب ” ، والتي تعرضت لتهديدات، نتيجة كشفها عن علاقتها بالرئيس الأمريكي.
يُذكر أنه في ذات الوقت، روت العارضة كارين مكدوجال، عن تفاصيل علاقتها بـ ” ترامب ” ، والتي استمرت 10 شهور بعد زواجه بـ ” ميلانيا ” بسنة واحدة فقط.
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