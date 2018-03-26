ماجدة الرومي أول النجوم المنضمين لمهرجان موازين بالمغرب

نورة الشهري(صدى):

أعلن مهرجان موازين إيقاعات العالم، والذي يُعد أكبر حدث فني سنوي في المملكة المغربية اليوم الاثنين، أن المطربة اللبنانية ماجدة الرومي هى أولى النجوم العرب المنضمين لبرنامج الدورة السابعة عشرة.

ويقام المهرجان هذا العام في الفترة من 22 إلى 30 يونيو حزيران القادم، حيث صرحت جمعية مغرب الثقافات، المنظمة للمهرجان، في بيان إن المطربة اللبنانية ” ستحيي حفلا بمسرح محمد الخامس يوم 28 يونيو “.

والجدير بالذكر أن هذا المهرجان يجذب كل عام مجموعة كبيرة من كبار الفنانين العرب والأجانب، إلى جانب تقديم بعض المواهب الغنائية والموسيقية الواعدة بالمغرب.

ومن بين المشاركين في الدورة السابعة عشرة المغني ومؤلف الأغاني الأمريكي برونو مارس، والذي يحيي حفلا في 27 يونيو