البايرن يصفع ريال مدريد ويفسد مخططاته

ماجد محمد(صدى):

أطاح نادي بايرن ميونخ الألماني بأحلام ريال مدريد الإسباني؛ بعد إعلان الأول تمسكه باللاعب روبرت ليفاندوفسكي.

وصدم الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، كارل هاينز رومينيغيه، الريال، بتصريحه بأن إن ناديه ليس مستعداً لبيع روبرت ليفاندوفسكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح رومينيغيه: ” المهاجم البولندي جزء مهم للفريق، ربما يكون أفضل مهاجم في أوروبا “.

وتابع: ” الموقف متشابه لعام 2008 عندما رفض بايرن ميونخ السماح لريبيري بالانتقال لتشيلسي، رغم وجود عرض ضخم بأكثر من 80 مليون يورو من النادي الإنجليزي، من هذا اليوم وفيما بعده تعلم عالم كرة القدم أنه لا يوجد أحد يمكنه شراء لاعباً في بايرن ميونخ يريده النادي “.