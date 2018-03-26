بالصور.. تحديثات لـ ” فورد فيوجن 2019 ” بمزيد من تكنولوجيا الأمان

عادل الحربي(صدى):

تؤمن فورد مثل هوندا وتويوتا بأن فئة السيارات السيدان متوسطة الحجم تتقلص, ولكن موديل مثل فورد فيوجن 2019 سيبقي هذه الفئة لدى الشركة تستمر لعدة سنوات أخرى بدون اضافة تعديلات كبيرة في التصميم. وكان ينتظر اعادة تصميم السيارة بشكل كامل في عام 2020 ولكن فورد قررت الغاء ذلك وقررت تقديم مزيد من النسخ المحسنة من السيارة.

وفي الأمام حصلت السيارة على تغييرات في شكل شبكة التهوية بينما الصادم السفلي حصلت علي لمسات كرومية مختلفة حول مصابيح الضباب, وفي الجزء الخلفي من السيارة توجد خطوط جديدة على الصادم الخلفي والحقيبة الخلفية وتصلهم بباقي جسم السيارة مع مصابيح خلفية بتصميم جديد .

وستبدأ مبيعات السيارة في الصيف, وستحصل على باقة جسم خارجية في كل مستوى تجهيز مثل نسخة S الأساسية التي تأتي بحماية Co-Pilot360 بما يشمل نظم مساعدة للسائق مثل مكابح طواريء آلية ورصد للمشاة وتحذير من البقع العمياء ومساعد الحفاظ على المسار وكاميرا عكسية ومصابيح أمامية باضاءة عالية أوتوماتيكية.

وتأتي فيوجن سبورت بمحرك أساسي 1.5 لتر بشاحن توربيني أما فيوجن SE فتأتي بنظام تحكم في المناخ ثنائي المناطق ونظام ترفيهي SYNC 3 بشاشة 8 بوصة وواي فاي هوت سبوت. أما نسخة SE Luxury Package فاستبدلت بنسخة SEL التي تشمل مصابيح LED وفرش جلدي لعجلة القيادة ومقعد سائق قابل للتعديل بعشر وضعيات ومقاعد أمامية بخاصية التسخين وفرش ActiveX.

وبالنسبة لمستوى التجهيز تيتانيوم فيمكن أن تأتي بنظام هجين Energi ببطارية ليثيوم أيون 9 كيلوواطساعة بمدي تنقل كهربائي 40 كم ومقاعد بخاصية التبريد والتدفئة ونظام ملاحة وفتحة سقف وعجلات 19 بوصة ونظام ستارت ستوب. وستأتي فيوجن سبورت بمحرك V6 سعة 2.7 لتر ايكوبوست بقوة 325 حصان وعزم دوران 514 نيوتن متر ودفع كلي.