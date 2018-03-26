بالصور.. أمطار غريبة لم يجد لها العلماء تفسيرا

واشنطن(صدى):

فوجئ سكان مقاطعة باث التابعة لولاية كنتاكي الأمريكية عام 1876 بحدث غريب حينما أمطرت السماء عليهم قطعًا صغيرة من اللحم النيئ في واقعة غريبة من نوعها؛ حيث دفع الفضول بعض السكان لتذوق اللحم الذي تبين فيما بعض أنه لحم خيول.

وفي واقعة مشابهة، شهدت بلدة ” لاجامانو ” الأسترالية، مطرًا من الأسماك الحية، ويبدو أن أكثر الناس سعادة بهذا المطر هم الصيادون؛ إذ كفتهم الأمطار عناء الصيد ومشقته، بينما أمطرت السماء ثلوجًا ملونة على منطقة ” أومسك ” الروسية عام 2007، وفسر البعض ذلك بتأثر الثلج بعوامل مناخية خلال سقوطه، وتلونت الثلوج بعدة ألوان كالأخضر والأصفر والبرتقالي.

وفي نفس العام، شاهدت سيدة تقود سيارتها على الطريق السريع في مدينة فورمس الألمانية، عبر مرآتها الخلفية، مطرًا من الأوراق النقدية يتساقط من السماء، ما دعاها إلى التوقف مباشرة ومغادرة سيارتها، وجمع ما أمكنها من العملات قبل تسليمها إلى الشرطة، كما لم يعرف مصدر هذه الأموال حتى الآن.

بينما شهدت مدينة كيرلا الهندية في عام 2001 أمطارًا دموية حمراء، أثارت استياء وخوف السكان، والتي فسرها بعض العلماء بأنها طحالب حمراء، تناثرت خلاياها حتى وصلت إلى الغلاف الجوي.