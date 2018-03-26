شعبيته في ازدياد.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

نواف السالم(صدى):

وسط مشهد أقرب للحملات الانتخابية في مختلف بلاد العالم، امتلأت شوارع مدينة ليفربول بصور ولافتات تحمل اسم المحترف المصري محمد صلاح، بجانب إطلاق اسمه على بعض المحال التجارية.

وتزداد يومًا بعد يوم شعبية اللاعب المصري الذي لم يترك جماهير ليفربول طريقة للتعبير عن إعجابهم الشديد به إلا وفعلوها؛ لما يتميز به أداؤه الساحر الذي لفت أنظار العالم أجمع إليه.

يجدر الإشارة إلى أن صلاح يتربع على عرش قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 28 هدفاً، متفوقاً على أقرب منافسيه لاعب توتنهام هاري كين، بفارق 4 أهداف، كما يتصدر قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف بدوريات أوروبا هذا الموسم، متفوقاً بفارق 3 أهداف على نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي.