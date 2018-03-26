كورتوا يكشف عن مستقبله مع تشيلسي

نواف السالم(صدى):

كشف تيبو كورتوا الحارس البلجيكي، عن مستقبله مع نادي تشيلسي الإنجليزي، موضحًا أنه باقي لموسم أخر.

ولفت إلى أنه يشعر بالراحة في صفوف تشيلسي، قائلًا : ” بعد نهاية الموسم الحالي سأجلس مع مسؤولي الفريق لتحديد مستقبلي، أنا أعيش بهدوء هنا، وأيضاً أعلم أنني سألعب في صفوف الفريق في الموسم المقبل “.

وأوضح أنه يفضل أن يحدد مصيره قبل الذهاب للمشاركة في المونديال مع منتخب بلاده؛ لكي يكون قادرًا على التركيز بشكل أكبر، مضيفًا : ” أنا فخور باللعب لتشيلسي، وأتمنى تحقيق العديد من النجاحات معه ” .