أكثر من 104 ألف مشترك سعودي إضافي بالقطاع الخاص وتراجع الأجانب

علي القحطاني(صدى):

كشف تقرير للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن ارتفاع عدد المشتركين السعوديين بنسبة 6% إلى 1.78 مليون مشترك في القطاع الخاص بالمملكة، بنهاية عام 2017 مقارنة بعام 2016، لافتًا إلى إنه بلغ مجموع السعوديين الذين دخلوا نظام التأمينات الاجتماعية خلال الفترة نحو 104.3 ألف مشترك.

وأضاف التقرير أنه انخفض عدد الأجانب المشتركين على رأس العمل في القطاع الخاص بنسبة 7% إلى 7.91 مليون عام 2017، مشيرًا إلى إنه وصل مجموع الأجانب الذين خرجوا من نظام التأمينات الاجتماعية إلى 585.5 ألف مشترك.

وأوضح التقرير أن يمثل المشتركون الأجانب نحو 82 % من إجمالي المشتركين بينما يمثل السعوديون 18 % من إجمالي المشتركين المسجلين بالقطاع الخاص.