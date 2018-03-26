نصائح ذهبية تغنيك عن الذهاب لصالون التجميل

أماني الغامدي(صدى):

كشفت خبيةر تجميل ، عن حيل بسيطة لتتألقي بمكياج ساحر مثل النجمات .

قبل المكياج

قبل البدء بوضع الماكياج قومي بتنظيف بشرتك جيدًا. المكياج على بشرة غير نظيفة سوف يفسد بعد فترة قصيرة ويظهر بصورة لا ترضيك.

مكياج العيون أولاً

ضعي مكياج عينيك قبل وضع كريم الأساس على كامل وجهك. بهذا يمكنك إصلاح أي خطأ في استخدام ظلال العيون أو الكحل والماسكارا. بعد ذلك ضعي كريم الأساس على وجهك، ولا تنسي أن تمدي كريم الأساس حتى جذور الشعر وعلى الرقبة.

كريم الأساس على الجفنين

قبل البدء بمكياج العيون ضعي كريم الأساس على الجفنين ثم اتركيه يجف لفترة قبل البدء بوضع ظلال العيون. استخدمي كريم أساس بلون فاتح قريب من لون بشرتك. سوف يساعدك ذلك على إنشاء قاعدة لتسهيل مزج الألوان.

ظل العيون

إذا كنت تستعملين عدة درجات لظل العيون قومي بوضع الألوان من الأفتح حتى الأغمق. البدء باللون الفاتح يجعل من الأسهل عليك إصلاح أي خطأ.

الرموش

الكثير من جمال الرموش عند وضع الماسكارا يأتي من الفرشاة. إذا وجدت فرشاة تظهر روعة رموشك احتفظي بها ونظفيها بعد الانتهاء من استخدامها. يمكن لك بعد ذلك شراء ماسكارا أرخص واستخدام فرشاتك القديمة.

لعينين أوسع

إذا كنت تقومين بعمل مكياج لوجهك دون عينيك، ضعي بعض ظلال العين البرونزي غير اللامع فوق الجفن وعند خط الرموش السفلي، وسوف تبدو عيناك أوسع.

الماسكارا في المكان الخطأ

إذا تساقطت بعض الماسكارا حول العين، دعيها تجف لخمس دقائق، ثم خذي قطعةً صغيرةً من السكوتش تيب وضعيها فوق الماسكارا وانزعيها. وستجدين مكانها نظيفًا.

التجاعيد حول العينين

الخطوط الرفيعة حول الجفون يمكن إخفاؤها باستخدام ظل العيون والكونسيلر غير اللامع، مواد التجميل اللامعة تعمل على إبراز التجاعيد في هذه المناطق.

أحمر الشفاه

لا تستعملي قلم تحديد الشفاه مع أحمر الشفاه اللامع السائل. تحتاجين لقلم تحديد الشفاه فقط إذا كانت بشرتك داكنةً جدًا.

فراشي المكياج

يجب غسل فراشي المكياج بعد كل استعمال وتركها لتجف. الفرشاة النظيفة تجعل المكياج أكثر سلاسةً، كما أن ترك بقايا المكياج على الفرشاة يجعلها مليئةً بالبكتيريا. أيضًا لا تستعملي فرشاة غيرك.

تنظيف الوجه قبل النوم

أثناء النوم يحتاج الجلد إلى التنفس، كما يعمل الجسم على إصلاح الخلايا التالفة وتجديدها. كذلك، فإنَّ عدم تنظيف الوجه من المكياج سيؤدي إلى الشيخوخة المبكرة.

أخيرًا.. لا تحاولي تقليد النجمات الشهيرات

النجمة الشهيرة تظهر جميلةً ومتألقةً لأنها تختار ما يناسب نوع بشرتها ولونها وشكل وجهها ولا تقلّد أحدًا. محاولة تقليد مكياج أي نجمة لن يظهرك جميلةً مثلها بل قد يأتي بنتائج معاكسة. كوني نفسك وستظهرين بأجمل صورة.