بالصور.. جدة تستضيف مهرجان ” سعودي كوميك كون ” للمرة الثانية

نايف السالم(صدى):

استضافت مدينة جدة مهرجان ” سعودي كوميك كون ” العالمي للمرة الثانية، وكان ذلك بحضور العديد من الشخصيات السينمائية، ومن أبرزهم النجم ” Ian Somerhalder ” ، بطل مسلسل يوميات مصاص الدماء.

كما شارك مئات من الشباب والفتيات فى الأفلام وألعاب الفيديو، التى حضرت في النسخة الثانية من كوميك كون جدة، في المملكة العربية السعودية، وتميز الحدث بمشاركة الكثير من مشاهير الفن والسينما.

كما حضر محبون ” الكوسبلاي ” بقوة في المهرجان، وعرضوا أحدث الشخصيات الكارتونية، و ” الكوسبلاي ” هو نوع من فنون الأداء حيث يقوم الأشخاص بارتداء ملابس الشخصيات الكارتونية ويقلودنها.

بالإضافة لحضور عدد من مطوري ألعاب الفيديو السعوديين وكان فرصة لمحبي التطوير لهذه الألعاب، لتطوير مهاراتهم في المستقبل.