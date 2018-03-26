أزمة جديدة تربك حسابات برشلونة

طلال الغامدي(صدى):

يبدو أن برشلونة في صدد مواجهة أزمة جديدة، بالتزامن مع اقترابها من تحقيق حلمها، والتتويج بثلاثية جديدة.

وكان النجم صلمويل أومتيتي، لاعب البرسا أثار جدلًا حول مستقبله مع النادي الإسباني، في أحد أحاديثه،عندما رفض التعليق على إمكانية التجديد لهم.

وفي هذا السياق كشفت مصادر أن أومتيتي يرغب في الدخول إلى الفئة الثانية لرواتب اللاعبين، ليصبح دخله مساوياً للنجمين أندريس إنيستا، ولويس سواريز.

ورفضت إدارة البرسا تطلعات اللاعب الفرنسي، ورغبته في المساواة بـ إنييستا وسواريز؛ ولعلى هذا أبرز الأسباب في عدم استعداده للتجديد للبرسا.

يجدر الإشارة إلى أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع برشلونة قيمته هزيلة؛ حيث تبلغ 60 مليون يورو فقط، وعرض مانشستر يونايتد على اللاعب الفرنسي أجراً سنوياً يبلغ 9 ملايين يورو.