تحت عنوان ” العب مع فتاة صغيرة ” .. رجل يعرض ابنته لممارسة الجنس

واشنطن(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها، قام رجل أمريكي يُدعى أندرو تورلي، من مقاطعة ” هاريس ” بولاية تكساس الأمريكية؛ لمحاولاته بيع ابنته البالغة 4 سنوات؛ لممارسة الجنس.

وبالتطرق لتفاصيل الواقعة، فإن ” تورلي ” اُتهم بالمتاجرة بابنته وتسليمها لأشخاص، دون سن الـ 18 لممارسة الجنس معه، وكتب إعلانًا على أحد المواقع الإلكترونية المخصصة للتجارة، بعنوان ” العب مع فتاة صغيرة ” .

وأخبر ” تورلي ” الشرطة، إنه يحصل على ألف دولار لكل ساعتين، يقضيها الأشخاص مع ابنته، حيث يحصل على المبلغ من الشخص قب ممارسته الجنس مع الطفلة.

يُذكر أن المحكمة الأمريكية حكمت على أندرو تورلي، البالغ من العمر30 عامًا، بالسجن 60 عام.