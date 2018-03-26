” تنمية وادي فاطمة ” ينظم برنامج أنماط الشخصية

نايف السالم(صدى):

نفذ القسم النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة اليوم الأثنين الموافق 9 رجب لعام 1439هـ برنامج انماط الشخصية .

وهدف البرنامج إلى التعرف على انماط الشخصية المختلفة وطرق التعامل مع كل شخصية على حده .

أدارت البرنامج الدكتوره سلوى بحراوي استاذ التنمية والتخطيط المساعد بالكلية الجامعية بالجموم التابعه لجامعة ام القري وذلك من خلال عرض مرئي حيث تطرقت الى العديد من المحاور المختلفة (التعرف على مفهوم أنماط الشخصية والتعرف عل تحليل الشخصية MBT والتعرف على اختبار Myers Briggs لتحليل الشخصية )

كما تخلل البرنامج اختبار تحليل لشخصية حيث أبدى الحضور تفاعلاً جميلاً فيما بينهن وقد بلغ عددهن مايقارب 60 سيدة.