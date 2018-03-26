إزالة 16 مبنى مخالف ” بدون صكوك شرعية ” بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

قامت لجنة التعديات ببلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة، بإزالة 16 مبنى مخالف من المباني المقامة بطرق عشوائية وبدون صكوك شرعية، في عدد من المواقع التابعة للبلدية.

جاء ذلك بعد قيام لجنة التعديات، بتنفيذ العديد من الجولات الميدانية على مختلف المخططات، حيث أكد المهندس ممدوح بن محمد عراقي، رئيس بلدية الشوقية الفرعية، أن اللجنة تواصل نشاطها خلال الأيام الراهنة، لمراقبة وإزالة مواقع التعديات في المخططات والأحياء السكنية، للقضاء على هذه الظاهرة، والمحافظة على الممتلكات العامة.

وأوضح ” عراقي ” ، أن الإزالة قد تمت بمشاركة شرطة البلديات والبحث الجنائي والادلة الجنائية وشرطة الكعكية والرئاسة العامة لشؤن المسجد الحرام والمسجد النبوي وعدد من الجهات المعنية، حيث تمت إزالة حوالي 16منزل مسلح و4 خزانات وأساسات، جميعها مقامة بطرق عشوائية مخالفة.

فيما أشار ” عراقي ” ، إلى أن البلدية ستواصل مهامها ونشاطها في إزالة أي مواقع تعديات أو تجاوزات، ولن تتهاون في أداء واجبها، مؤكدًا أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات، وإزالة أي تعديات على الاراضي والممتلكات العامة، وذلك في سبيل الحد من انتشار تلك الظواهر السلبية.