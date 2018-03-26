تطوير النقل التعليمي: استبعاد سائق الحافلة المتهور حفاظا على الطالبات

نايف السالم(صدى):

أفادت شركة تطوير خدمات النقل العام، أن المقطع المتداول بشأن سائق حافلة مدرسية يقود بسرعة عالية على أحد طرق القنفذة، بأن السائق أكد أنه كان خارج أوقات الدوام الرسمي لنقل الطالبات، كما أنه لم يكن هناك طالبات بالحافلة.

جاء ذلك خلال التحقيق الذي أجرته الشركة معه، وأكدت الشركة أنه تم استبعاد السائق من الخدمة، واستبداله بسائق آخر، مشددة على حزمها في إيقاع أقصى العقوبات على السائقين المخالفين لإجراءات الأمن والسلامة المحددة والتي تم تدريبهم عليها.

وأضافت الشركة في بيان له اليوم الاثنين: ” لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح بمثل هذه التصرفات من سائقي الحافلات والتي قد تعرض حياة أبناءنا إلى الخطر ” ، مؤكدة حرصها على التزام سائقي الحافلات بالأنظمة المرورية من خلال الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها لهم دورياً.

وأهابت الشركة بكل من لديه ملاحظة أو شكوى على خدمة النقل التعليمي رفعها عبر قنوات التواصل الإلكترونية الخاصة بالشركة أو الاتصال على الهاتف المجاني 8001231000 وذلك للتعامل الفوري معها وسرعة معالجتها.

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