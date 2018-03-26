” الرعاية النهارية للإناث ” ينظم برنامج اليوم العالمي لمتلازمة داون

نايف السالم(صدى):

‎أقام مركز الرعاية النهارية للإناث بجدة تماشيا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ومن تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية فعاليات برنامج اليوم العالمي لمتلازمة داون ٢٠١٨ م مع المدرسة الثانوية الثامنة عشر وذلك يوم الإثنين الموافق ٩/ رجب ١٤٣٩ هـ.

يهدف البرنامج الى إدخال البهجه والسرور لطالبات المركز وكذلك الى تعريف الطالبات بفئة الإحتياجات الخاصة وبالاخص فئة متلازمة داون و كيفيه التعامل معهم .

اشتمل البرنامج على عدة فقرات تنوعت مابين الأناشيد والمسابقات والألعاب الحركية وعدة أركان مختلفة منها تعليميه وفنيه ومهنيه.

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في ختام الزيارة قدمت المدرسة شكرها وامتنانها لادارة المركز مع توزيع الهدايا الرمزية لطالبات مركز الرعاية النهارية.