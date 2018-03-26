” الرعاية النهارية للإناث ” ينظم برنامج اليوم العالمي لمتلازمة داون
أقام مركز الرعاية النهارية للإناث بجدة تماشيا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ومن تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية فعاليات برنامج اليوم العالمي لمتلازمة داون ٢٠١٨ م مع المدرسة الثانوية الثامنة عشر وذلك يوم الإثنين الموافق ٩/ رجب ١٤٣٩ هـ.
يهدف البرنامج الى إدخال البهجه والسرور لطالبات المركز وكذلك الى تعريف الطالبات بفئة الإحتياجات الخاصة وبالاخص فئة متلازمة داون و كيفيه التعامل معهم .
اشتمل البرنامج على عدة فقرات تنوعت مابين الأناشيد والمسابقات والألعاب الحركية وعدة أركان مختلفة منها تعليميه وفنيه ومهنيه.
في ختام الزيارة قدمت المدرسة شكرها وامتنانها لادارة المركز مع توزيع الهدايا الرمزية لطالبات مركز الرعاية النهارية.
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