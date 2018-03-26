القبض على 3 أشخاص استقبلوا أكثر من 77 ألف حبة مخدرة

نايف السالم(صدى):

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الجمارك، اليوم الاثنين، من القبض على 3 أشخاص لاستقبالهم حبوب مخدرة في القصيم والمدينة المنورة.

وأوضحت ” مكافحة المخدرات ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن المتهمين استقبلوا ٧٧٫٩٤٧ حبة من الحبوب المحظورة، والتي سبق أن ضُبِطَ مهربها من قبل جمرك منفذ حالة عمار.

وجاء ذلك ضمن جهود رجال مكافحة المخدرات والجمارك في ضبط المروجين للمواد المحظورة، وحفظ على السلامة العامة بالمملكة وتطبيق الأنظمة والقوانين.