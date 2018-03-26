بالفيديو.. حليمة بولند تذهل المتابعين بمكياج نفذته خبيرة تجميل سعودية
شاركت الإعلامية الكويتية جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو ، وهي تضع المكياج بخطواته .
وظهرت حليمة بالفيديو وهي بدون مكياج ثم بدأت خبيرة التجميل السعودية ” داليا عبدالله ” بوضع المكياج لها وعرض كل خطوة لوضع مساحيق التجميل ، وعقب انتهاءها ذٌهل الجمهور من روعة المكياج وطرق وضعه وتغييره لملامح الوجه إلى الأفضل .
ابو مازن2148[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 1 ساعة
ظهرت الاعلامية الكويتية هههههههههه معروف اصلها ايرانية
alfahd42[ عدد التعليقات: 15367 ] نشر منذ 60 دقيقة
اوكيه
alfahd42[ عدد التعليقات: 15367 ] نشر منذ 59 دقيقة
صناعه وطنيه