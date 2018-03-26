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بالفيديو.. حليمة بولند تذهل المتابعين بمكياج نفذته خبيرة تجميل سعودية

بالفيديو.. حليمة بولند تذهل المتابعين بمكياج نفذته خبيرة تجميل سعودية
نورة الشهري(صدى):

شاركت الإعلامية الكويتية جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو ، وهي تضع المكياج بخطواته .

وظهرت حليمة بالفيديو وهي بدون مكياج ثم بدأت خبيرة التجميل السعودية ” داليا عبدالله ” بوضع المكياج لها وعرض كل خطوة لوضع مساحيق التجميل ، وعقب انتهاءها ذٌهل الجمهور من روعة المكياج وطرق وضعه وتغييره لملامح الوجه إلى الأفضل .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 1 ساعة

ظهرت الاعلامية الكويتية هههههههههه معروف اصلها ايرانية

[ عدد التعليقات: 15367 ] نشر منذ 60 دقيقة

اوكيه

[ عدد التعليقات: 15367 ] نشر منذ 59 دقيقة

صناعه وطنيه

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