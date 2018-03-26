بالفيديو.. حليمة بولند تذهل المتابعين بمكياج نفذته خبيرة تجميل سعودية

نورة الشهري(صدى):

شاركت الإعلامية الكويتية جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو ، وهي تضع المكياج بخطواته .

وظهرت حليمة بالفيديو وهي بدون مكياج ثم بدأت خبيرة التجميل السعودية ” داليا عبدالله ” بوضع المكياج لها وعرض كل خطوة لوضع مساحيق التجميل ، وعقب انتهاءها ذٌهل الجمهور من روعة المكياج وطرق وضعه وتغييره لملامح الوجه إلى الأفضل .