دفاعات التحالف تعترض صاروخا باتجاه مأرب

فهمي محمد(صدى):

نجحت دفاعات التحالف العربي بقيادة المملكة، في اعتراض صاروخاً بالستياً جديداً أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه مأرب اليمنية.

وتمكنت دفاعات التحالف العربي من اعتراض 7 صواريخ بالستياً أطلقتها المليشيا الإرهابية باتجاه المملكة ليل الأحد، ومن المقرر أن تعقد قيادات التحالف العربي مؤتمراً صحفياً لتوضيح الملابسات، وعرض أدلة تثبت تورط إيران في تسليح الحوثي.

وفي سياق آخر، استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية مستشفى مديرية حيس بمحافظة الحديدة اليمنية مما أسفر عن مقتل طبيب وجرح عدة أشخاص.